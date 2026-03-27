«Атлетико» принял важное решение по Симеоне

Диего Симеоне договорился с «Атлетико» о должении работы в клубе в сезоне-2026/27.
AS сообщает, что мадридский клуб и главный тренер обсудили будущее и согласились продолжить сотрудничество еще как минимум на один год.
По данным источника, ни «Атлетико», ни Симеоне не станут активировать пункт, который позволял бы тренеру освободиться от последнего года контракта.
Отмечается, что представители «Интера» и другие клубы, которые интересуются аргентинцем, пока должны ждать, а сам Симеоне сосредоточился на матчах с «Барселоной» и задаче выиграть Кубок Испании.
Сообщается, что спортивный директор «Атлетико» Карлос Бусеро и футбольный директор Матеу Алемани уже планируют работу клуба на сезон-2026/27 с Симеоне, а стороны вернутся к переговорам о возможном продлении контракта после окончания сезона.
- Симеоне работает в «Атлетико» с декабря 2011 года и выиграл с клубом восемь трофеев, включая два чемпионских титула в Примере, Кубок Испании и две победы в Лиге Европы.
- Он провел во главе команды 786 матчей, одержав 465 побед, 170 раз сыграв вничью и потерпев 151 поражение.
- «Атлетико» идет в Примере 4-м.