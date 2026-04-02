Губерниев – о Евро-2032: «Мы проведем»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что УЕФА может отобрать у Италии право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

«Мне кажется, нам совершенно все равно, готова ли будет спортивная инфраструктура в Италии в срок или нет. Мне кажется, нам надо заниматься своей инфраструктурой и не обращать внимание на Италию 2032 года.

Если так будет, проведут в другом месте где‑нибудь – мы проведем! Как справедливо отметил Владимир Путин, мы можем провести любое соревнование. И сейчас заглядывать, как Италия проведет через шесть лет чемпионат Европы, по меньшей мере странно», – сказал Губерниев.