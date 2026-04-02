У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини

2 апреля, 18:41
13

В ЦСКА задумались о скорой смене главного тренера Фабио Челестини. Есть два кандидата на замену, сообщил инсайдер Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.

Основной – бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Он сейчас в «Аль-Айне» из ОАЭ.

Также в ЦСКА есть люди, которые хотят вернуть главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. У него контракт с китайцами истекает в конце года.

  • В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
  • 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
  • Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».

Еще по теме:
Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием 2
Джику сравнил накал дерби в России и Турции 3
Шалимов разобрал отмененный гол Дзюбы в ворота ЦСКА
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига ЦСКА Шанхай Шэньхуа Аль-Айн Слуцкий Леонид Ивич Владимир Челестини Фабио
Аид666
1775144687
может Игнашевича?
ZAITZEFF2011
1775144843
Ивич не пойдет в это болото
bratskij
1775145270
Нафиг обоих. Качеля не нужен, а одного бульбаша уже брали с коровника и ничего хорошего с этого не вышло. Своих армейских надо пробовать.
...уефан
1775145905
...с учётом того, что мысль, в виде сопли, достали, из ничего не значащей ноздри, паситесь мирно, кони...
Император 1
1775146486
Опять выдумка журналистов? Скоро опубликуют, что руководство ЦСКА не думает о замене главного тренера
Mirak92
1775147847
Леня не пойдет, у него осадок остался, он нашей делегации. Слишком по свински они относятся последнее время. Хотя я бы хотел, приятные воспоминания о нем. Спасибо ему, за чудесный отрезок в истории ЦСКА
АЛЕКС 58
1775176006
Ходят слухи,ходят слухи......
Snek
1775177200
Сильно сомневаюсь, ЦСКА обычно даёт доработать до конца сезона
boris63
1775178210
Ой как рано утки полетели, журнашлюхам лишь бы жареного побольше.
Красногвардейчик
1775196231
Оба.....УТОПИЕ!!!!!
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
