У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини

В ЦСКА задумались о скорой смене главного тренера Фабио Челестини. Есть два кандидата на замену, сообщил инсайдер Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.

Основной – бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Он сейчас в «Аль-Айне» из ОАЭ.

Также в ЦСКА есть люди, которые хотят вернуть главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. У него контракт с китайцами истекает в конце года.