У ЦСКА 2 кандидата на замену Челестини

В ЦСКА задумались о скорой смене главного тренера Фабио Челестини. Есть два кандидата на замену, сообщил инсайдер Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.
Основной – бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Он сейчас в «Аль-Айне» из ОАЭ.
Также в ЦСКА есть люди, которые хотят вернуть главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. У него контракт с китайцами истекает в конце года.
- В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
- 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
- Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».
Источник: «Бомбардир»