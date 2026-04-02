Орлов предложил реформу в сборной России: «Стоит обратиться к подзабытому опыту Советского Союза»

2 апреля, 15:27
9

Комментатор Геннадий Орлов призвал задуматься о создании тренерского совета для сборной России.

«Возможно, стоит обратиться к подзабытому опыту Советского Союза. Существовал же тренерский совет, в который входили представители ведущих клубов. И они в своeм кругу при закрытых дверях обсуждали кандидатов в национальную команду.

Сегодня у нас есть такие опытнейшие специалисты, как Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газзаев. Из действующих тренеров в такой совет логично было бы добавить Мусаева, Семака и Галактионова как основных поставщиков игроков в сборную.

Не может один человек за всеми кандидатами уследить. Понятно, что у него есть помощники, но кто лучше главных тренеров знает своих футболистов? Тем более эти три команды и в чемпионате лидируют. Галактионов по разным сборным знает вообще всех – и юношей, и молодeжь.

Я сам входил в технический комитет РФС – как завкафедрой футбола в университете Лесгафта. Сейчас это называется комитетом профессионального футбола – Михаил Гершкович его возглавляет, Андрей Лексаков, Александр Мирзоян в состав входят.

Но именно тренерского совета, мне кажется, нам сегодня не хватает. Думаю, такой орган стал бы серьeзным подспорьем для национальной команды», – сказал Орлов.

  • Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Император 1
1775133016
Кстати сборная Союза была достаточно сильная, а легионеров не было или было 1-2, то есть...
рылы
1775133546
ну и бред же.
Юбиляр
1775133603
Правильно - думаю для этого надо еще доп. средства выделить, а может даже отдельный фонд создать с финансированием 50% бюджет + 50% отчисления клубов ! Кстати, есть кандидатура председателя фонда - я готов ЛИЧНО возглавить! Гыгыгы
Бумбраш
1775135443
Надо назначить человека,чтобы Орлову напоминал о принятии таблеток.сездание новых надстроек -сомнительное решение.рэфээс в нынешнем(газпромовском) виде расформировать и набрать футбольных и честных людей
...уефан
1775136600
...дед-Геша, времена, принципы и мотивации к действиям давно уже не совдеповские. И условному Галактионову рубашка РЖД гораздо ближе к телу, чем условного комитета сборной, в который он, якобы будет входить, и исходя из этих соображений, он и будет действовать в этом комитете...
TOMSON
1775141238
Я думаю у Карпина советчиков хватает. А если нет, то он их способен нанять.
Alexхе
1775148350
Там ещё был опыт сажать и лишать званий . Это точно сейчас к месту
Интерес
1775155236
А цель какова? О чём речь?? Я оба матча не смотрел, и не жалею об этом, что подтвердили обрывочные (услышанные и прочитанные мною комментарии).РФС и ВАлера играют в свою игру-"бессмысленную и беспощадную", а для чего-никто не знает.Болельщики недовольны, штабы клубов-тоже.Но есть довольные: РФС и тренеры сборной своей кипучей деятельностью, да почти все игроки России(сколь-нибудь проявившие себя на поле в командах, а то и не сделавшие и этого!),попавшие в её состав и получившие в своей биографии почётную приставку "ИГРОК СБОРНОЙ"(призывавшийся в сборную), даже не получившие игровой минуты. А чё...собрались, повеселились, посчитали, прослезились! Но последнее-другие...
