Орлов предложил реформу в сборной России: «Стоит обратиться к подзабытому опыту Советского Союза»

Комментатор Геннадий Орлов призвал задуматься о создании тренерского совета для сборной России.

«Возможно, стоит обратиться к подзабытому опыту Советского Союза. Существовал же тренерский совет, в который входили представители ведущих клубов. И они в своeм кругу при закрытых дверях обсуждали кандидатов в национальную команду.

Сегодня у нас есть такие опытнейшие специалисты, как Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газзаев. Из действующих тренеров в такой совет логично было бы добавить Мусаева, Семака и Галактионова как основных поставщиков игроков в сборную.

Не может один человек за всеми кандидатами уследить. Понятно, что у него есть помощники, но кто лучше главных тренеров знает своих футболистов? Тем более эти три команды и в чемпионате лидируют. Галактионов по разным сборным знает вообще всех – и юношей, и молодeжь.

Я сам входил в технический комитет РФС – как завкафедрой футбола в университете Лесгафта. Сейчас это называется комитетом профессионального футбола – Михаил Гершкович его возглавляет, Андрей Лексаков, Александр Мирзоян в состав входят.

Но именно тренерского совета, мне кажется, нам сегодня не хватает. Думаю, такой орган стал бы серьeзным подспорьем для национальной команды», – сказал Орлов.