Романцев – о Соболеве: «Я бы отправил весельчака в дубль»

2 апреля, 20:50
5

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев осудил перформанс нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота красно-белых.

  • Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
  • Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
  • Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

– Олег Иванович, в матче со «Спартаком» Соболев отпраздновал гол, надев маску для ныряния. За что тут же получил желтую карточку. Не кажется ли вам, что в таких случаях подобное наказание выглядит слишком суровым? Ведь оно лишает зрителей и футбол атмосферы праздника, ради которого они приходят на стадион.

– Извините, но позволю себе не согласиться с вами. Ведь атмосферу праздника прежде всего дарит яркая и насыщенная победным настроем игра. А маски после голов к ней не имеют никакого отношения. Скорее это ближе к цирку. И предупреждение арбитра здесь – напоминание о том, что такой маскарад правилами запрещен.

А ведь чуть позже Соболев, против которого я ничего не имею, дал повод для второго предупреждения и мог оставить команду в меньшинстве. Так стоило ли затевать эту историю с маской? Случись это в моей команде, я бы за такую вольность отправил весельчака в дубль.

Но был футболист, перещеголявший, на мой взгляд, в оригинальности празднование форварда «Зенита». И запомнится оно надолго. В матче «Рубина» с «Уфой» автор гола хозяев [Виталий Лисакович] ухитрился отметить свой подвиг тем, что выскочил на бровку и сделал селфи с друзьями.

Герой! Но на последней минуте не забил пенальти, отправив свою команду в первый дивизион. Чем сразу вошел в историю казанского футбола. Так что жизнь подсказывает: надевать маски и фотографироваться лучше после игры. Если, конечно, будет что праздновать.

Еще по теме:
Романцев встал на защиту Карпина: «Пытаются проверить на прочность его нервы» 18
Романцев не поверил словам Карпина про «Спартак» 21
Романцев прокомментировал поведение Талалаева в концовке матча «Балтика» – ЦСКА 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Романцев Олег
Mirak92
Солидарен
FWSPM
Так что жизнь подсказывает: надевать маски и фотографироваться лучше после игры. Если конечно будет что праздновать. у соболева синдром дауна. Такие терпением не отличаются и не способны к долгосрочному планированию.
Niklas80
Сложно не согласиться с Иванычем.
zigbert
Романцев прав да и правила поведения игроков на его стороне.
andr45
Эти высказвания Ромацева еще раз доказывают его патологическую ненависть к «Спартаку». Вспомним, как он решительно встал на сторону Джикии, когда эта сиволпапая мразь поставила ультиматум: «Или Я, или Абаскаль» РОМАНЦЕВ О ДЖИКИИ «От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий!»
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
