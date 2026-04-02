Романцев – о Соболеве: «Я бы отправил весельчака в дубль»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев осудил перформанс нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота красно-белых.

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

– Олег Иванович, в матче со «Спартаком» Соболев отпраздновал гол, надев маску для ныряния. За что тут же получил желтую карточку. Не кажется ли вам, что в таких случаях подобное наказание выглядит слишком суровым? Ведь оно лишает зрителей и футбол атмосферы праздника, ради которого они приходят на стадион.

– Извините, но позволю себе не согласиться с вами. Ведь атмосферу праздника прежде всего дарит яркая и насыщенная победным настроем игра. А маски после голов к ней не имеют никакого отношения. Скорее это ближе к цирку. И предупреждение арбитра здесь – напоминание о том, что такой маскарад правилами запрещен.

А ведь чуть позже Соболев, против которого я ничего не имею, дал повод для второго предупреждения и мог оставить команду в меньшинстве. Так стоило ли затевать эту историю с маской? Случись это в моей команде, я бы за такую вольность отправил весельчака в дубль.

Но был футболист, перещеголявший, на мой взгляд, в оригинальности празднование форварда «Зенита». И запомнится оно надолго. В матче «Рубина» с «Уфой» автор гола хозяев [Виталий Лисакович] ухитрился отметить свой подвиг тем, что выскочил на бровку и сделал селфи с друзьями.

Герой! Но на последней минуте не забил пенальти, отправив свою команду в первый дивизион. Чем сразу вошел в историю казанского футбола. Так что жизнь подсказывает: надевать маски и фотографироваться лучше после игры. Если, конечно, будет что праздновать.