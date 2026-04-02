«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость, что армейский клуб в случае увольнения главного тренера Фабио Челестини рассмотрит кандидатуры Леонида Слуцкого («Шанхай Шэньхуа») и Владимира Ивича («Аль-Айн»).
«Слуцкого или Ивича ни в коем случае нельзя приглашать в ЦСКА.
Слуцкий уже был в команде и пришeл на всe готовое после Газзаева. Тот ЦСКА был в порядке, но это не его заслуга. Он не сможет эту команду сейчас поставить на ноги. Надо будет доносить идеи, перестраивать игру, мыслить. А он никак не мыслит. Это слабый тренер.
И Ивич такой же. Работал на больших деньгах и на иностранных игроках в «Краснодаре». Надо доверять своему.
Правильно Бубнов сказал о том, что сколько можно звать всяких швейцарцев? Игнашевич хорошо бы подошeл. Он отлично поработал в «Балтике». Это свой человек.
Даже думать не надо. Вывел команду в элиту, в финал Кубка России, поставил игру. Всe было чeтко и грамотно. Так и в ЦСКА будет. У «Балтики» был очень современный футбол», – сказал Пономарев.
- В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
- 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
- Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».