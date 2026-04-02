«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость, что армейский клуб в случае увольнения главного тренера Фабио Челестини рассмотрит кандидатуры Леонида Слуцкого («Шанхай Шэньхуа») и Владимира Ивича («Аль-Айн»).

«Слуцкого или Ивича ни в коем случае нельзя приглашать в ЦСКА.

Слуцкий уже был в команде и пришeл на всe готовое после Газзаева. Тот ЦСКА был в порядке, но это не его заслуга. Он не сможет эту команду сейчас поставить на ноги. Надо будет доносить идеи, перестраивать игру, мыслить. А он никак не мыслит. Это слабый тренер.

И Ивич такой же. Работал на больших деньгах и на иностранных игроках в «Краснодаре». Надо доверять своему.

Правильно Бубнов сказал о том, что сколько можно звать всяких швейцарцев? Игнашевич хорошо бы подошeл. Он отлично поработал в «Балтике». Это свой человек.

Даже думать не надо. Вывел команду в элиту, в финал Кубка России, поставил игру. Всe было чeтко и грамотно. Так и в ЦСКА будет. У «Балтики» был очень современный футбол», – сказал Пономарев.