  «Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА

«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА

2 апреля, 20:09
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость, что армейский клуб в случае увольнения главного тренера Фабио Челестини рассмотрит кандидатуры Леонида Слуцкого («Шанхай Шэньхуа») и Владимира Ивича («Аль-Айн»).

«Слуцкого или Ивича ни в коем случае нельзя приглашать в ЦСКА.

Слуцкий уже был в команде и пришeл на всe готовое после Газзаева. Тот ЦСКА был в порядке, но это не его заслуга. Он не сможет эту команду сейчас поставить на ноги. Надо будет доносить идеи, перестраивать игру, мыслить. А он никак не мыслит. Это слабый тренер.

И Ивич такой же. Работал на больших деньгах и на иностранных игроках в «Краснодаре». Надо доверять своему.

Правильно Бубнов сказал о том, что сколько можно звать всяких швейцарцев? Игнашевич хорошо бы подошeл. Он отлично поработал в «Балтике». Это свой человек.

Даже думать не надо. Вывел команду в элиту, в финал Кубка России, поставил игру. Всe было чeтко и грамотно. Так и в ЦСКА будет. У «Балтики» был очень современный футбол», – сказал Пономарев.

  • В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
  • 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
  • Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».

Еще по теме:
Пономарев оценил карьеру Головина во Франции
«Как мальчишка»: Пономарев уличил Березуцкого в несолидности 2
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026 1
Paulchess
1775150912
Свой человек отлично поработал в Балтике, результат пердив. Мдя
Ответить
Dr Metal
1775152079
Дайте человеку поработать
Ответить
Интерес
1775154813
Нынешний футбол "Балтики" выше на голову футбола "Балтики" периода Игнашевича.Хоть по зрелищности, хоть по всем статистическим показателям, так что старческое брюзжание тут не по делу.Хотя я Игнашевича обожаю, как игрока ЦСКА,но "факты-упрямая вещь".Есть результат-герой, нет-что-то сделал не так.И таково мнение большинства болельщиков региона, остающихся при этом поклонниками личности Серёги.
Ответить
Святослав1708
1775300055
Челестини исправит все. Надо потерпеть и дать ему пройти через эти медные трубы.
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
