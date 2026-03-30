Губерниев резко высказался о решении Правительства РФ: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал запрет от Министерства здравоохранения России на возобновление продажи пива на стадионах.

«А знает ли Минздрав, что на стадионах есть напитки и покрепче, только не для всех? То есть алкоголизация в вип-ложах арен возможна, а для простых людей – нет.

На самом деле запрет продажи пива на стадионах – ерунда полная. Можно было ограничить градус пива на аренах до 2,5-3, например, то есть продавать легкое пиво. Пивоваренные компании быстро сориентировались бы, и всем от этого было бы счастье. Пиво – это футбольный напиток.

У нас сейчас и так денег не хватает ни на что, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это, значит, алкоголизация. С моей точки зрения, решение заблокировать этот законопроект неправильное.

Я не думаю, что на стадионах наша страна резко алкоголизировалась бы. Когда во всех домах открываются алкогольные магазины, в этом нет почему-то алкоголизации населения, а как пиво на аренах, так сразу алкоголизация», – сказал Губерниев.