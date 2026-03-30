Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев резко высказался о решении Правительства РФ: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут»

Губерниев резко высказался о решении Правительства РФ: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут»

30 марта, 15:43
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал запрет от Министерства здравоохранения России на возобновление продажи пива на стадионах.

«А знает ли Минздрав, что на стадионах есть напитки и покрепче, только не для всех? То есть алкоголизация в вип-ложах арен возможна, а для простых людей – нет.

На самом деле запрет продажи пива на стадионах – ерунда полная. Можно было ограничить градус пива на аренах до 2,5-3, например, то есть продавать легкое пиво. Пивоваренные компании быстро сориентировались бы, и всем от этого было бы счастье. Пиво – это футбольный напиток.

У нас сейчас и так денег не хватает ни на что, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это, значит, алкоголизация. С моей точки зрения, решение заблокировать этот законопроект неправильное.

Я не думаю, что на стадионах наша страна резко алкоголизировалась бы. Когда во всех домах открываются алкогольные магазины, в этом нет почему-то алкоголизации населения, а как пиво на аренах, так сразу алкоголизация», – сказал Губерниев.

  • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
  • Власти временно снимали его во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
  • РПЛ сейчас на международной паузе.

Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1774874756
А что . он прав ...в ВИП ложах вискарик хлещут . а простым смертным только колокольчик позволителен ....
Ответить
Cleaner
1774875242
Губерниев, ты и без пива ИСТЕРИШЬ на стадионе. Страшно представить, что ты будешь творить, если пивка хлебнешь! То же и с болельщиками. Они и так не сильно адекватны, а с залитыми шарами разнесут весь стадион!!!...(
Ответить
Semenycch
1774875374
Не уважаю брехуна Губерниева, но в данном случае он совершенно прав! Запреты должны быть разумными!
Ответить
Таврида
1774877455
Алкашку на стадион все равно проносят - водку в соке, в минералке, в Катаре на ЧМ в грелке пронесли, такшта этот запрет бессмысленный и беспощадный (к бюджету).
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774877474
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА классное решение, главная задача это предостеречь молодёжь и подростков, которые должны увидеть несовместимость спорта и спиртного ⚽️
Ответить
biber.ru
1774877826
Не умный запрет это проблемы в будущем.
Ответить
Fibercore
1774881071
Причём тут алкоголизация? Здесь вопрос безопасности. Понятно же, что мужик под градусом более агрессивный, чем трезвый. Для начала нужно научиться держать свои эмоции, находясь под шафэ, а потом уже ставить вопрос возврата пива на стадионы. Открытие пивушек в каждом доме к безопасности отношение имеет опосредованное, т.к. нет такого скопления народа.
Ответить
Loko_Roma
1774891498
С фанайди на стадики ходят пенсы, школьники и семейные парочки, максимум, что может произойти из-за пива, так это что кто-то обоссытца
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 