Кисляк раскрыл свое прозвище в ЦСКА

20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что в команде его называют «дедом».
– Суммируем: у тебя нет брендовых вещей, главный досуг – баня и рыбалка. Даже прическа у тебя не модная. Неужели в команде не называют скуфом?
– В команде я дед! Глебов каждый день так называет. Приклеилось ко мне в 12 лет – со времен «Чертаново».
Сам не помню, что сделал в 12 лет, что стали так называть. Но мне нравится – дед и дед.
- Кисляк попал в систему ЦСКА в 2020 году.
- За главную команду армейцев он дебютировал в июле 2023-го.
- Статистика хавбека: 75 матчей, 11 голов, 8 ассистов.
- За сборную России провел 8 игр и отметился 1 забитым мячом.
- У него контракт с клубом до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
