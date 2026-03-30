Кисляк раскрыл свое прозвище в ЦСКА

20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что в команде его называют «дедом».

– Суммируем: у тебя нет брендовых вещей, главный досуг – баня и рыбалка. Даже прическа у тебя не модная. Неужели в команде не называют скуфом?

– В команде я дед! Глебов каждый день так называет. Приклеилось ко мне в 12 лет – со времен «Чертаново».

Сам не помню, что сделал в 12 лет, что стали так называть. Но мне нравится – дед и дед.