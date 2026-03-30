Губерниев дал советы Карпину перед матчем с Мали

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал тренеру сборной России Валерию Карпину думать не только об игре, но и о результате.

– Есть ли уверенность, что сборная России обыграет Мали?

– Зачем заниматься спортом, чтобы не выигрывать? Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и о результате тоже. Потому что он говорил, что результат – не главное, это странно. В спорте результат – главное, а игра – это сопутствующий фактор.

– Валерий Георгиевич так говорил про товарищеские игры.

– А у нас же других последние четыре года полно. Мы же целыми днями только играем официальные матчи. У нас же нет отбоя от соперников. И на чемпионате мира в США Валерий Георгиевич тоже активное участие примет. Поэтому результаты, конечно, не главное. Получается, уже четыре года не главное.