  • Глава иранского футбола написал эмоциональное письмо Инфантино

Глава иранского футбола написал эмоциональное письмо Инфантино

30 марта, 15:15
12

В Иране опубликовали текст письма главы местной футбольной федерации Мехди Таджа, адресованного президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Уважаемый президент Международной федерации футбола (ФИФА), эти строки написаны от всего сердца, от души иранского футбола и миллионов страстных иранских футбольных болельщиков, и они повествуют о дне, когда враги вторглись на чистую и священную землю Исламской Республики Иран.

С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконного военного вторжения на священную землю Исламской Республики Иран, повлекшего за собой гибель большого числа наших соотечественников и молодых футболистов, был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу.

Национальный футбольный центр Ирана – это великолепное здание и символ технического прогресса нашего футбола, место, где героические женщины и преданные своему делу мужчины из национальных команд проходили тяжелые тренировочные сборы, проводили захватывающие дух тренировки днем ​​и ночью, и вы лично посещали это место трижды.

Этот центр вместе с памятным залом 12-тысячного спортивного комплекса «Азади» и несколькими другими стадионами сильно пострадали. После этих атак стены Национального футбольного центра потрескались, зеленая трава сгорела, зал для футзала, фитнес-залы и современное оборудование находятся в критическом состоянии, а гостиничные номера полны осколков стекла.

Этот центр, построенный при поддержке ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а также благодаря неустанным усилиям Федерации футбола Ирана, на протяжении многих лет принимал сотни молодых талантов со всего Ирана.

Этот инцидент не только фактически отменил тренировочные сборы 18 национальных мужских и женских команд различных возрастов по футболу, футзалу и пляжному футболу, но и поставил под угрозу планы развития футбола разных поколений в стране.

Как можно описать эту историю на фоне трагедии матерей, оплакивающих потерю своих детей-футболистов в результате этой военной агрессии?

Я умоляю Вас, как мирового лидера футбола и хранителя его высоких ценностей, услышать угнетенный голос иранского футбола, направив группу экспертов для оценки ущерба, обеспечения правовой защиты пострадавших спортсменов и проведения церемоний в память о футбольных мучениках на международном уровне.

Гордый Иран с его блестящей историей проведения международных мероприятий силен как никогда, и наш футбол, подобно нашей великой нации, возрождается, как феникс.

Да хранит вас Бог. С глубочайшим уважением, Мехди Тадж, президент Федерации футбола Исламской Республики Иран», – говорится в письме.

  • 28 февраля иранскую территорию атаковали силы Израиля и США.
  • Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются до сих пор.
  • Сборная Ирана может отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за проведения матчей в Америке.

Источник: Tasnim
Чемпионат мира Иран Инфантино Джанни
Комментарии (12)
R_a_i_n
1774874203
Джанни ничего не решает. Обычный шнырь по типу наркофюрера с 404.
Cleaner
1774874679
Иранцы написали письмо ПИНДОСОВСКОМУ СТАВЛЕННИКУ? Этой двуличной гадине? Зачем???...(((
aaaaahhhh
1774874688
это лысое чучело уже дал трампу медальку за мир во всем мире...тот ещё ушлёпок .
Max-Min-vkontakte
1774875617
глас вопиющего в пустыне
FWSPM
1774915379
скажи спасибо своим фанатикам исламистам... сидели бы тихо торговали нефтью как все остальные ближневосточные монархии и было бы все нормально.
Все новости
Все новости
