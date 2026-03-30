Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА постарается решить конфликт между защитником команды Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
– Вы рассказывали подробности конфликта между Мойзесом и Челестини. Нет ли информации, извинился футболист за свое поведение?
– Такой информации нет. Немножечко отстранился от того, что происходит в клубном футболе, набираюсь сил и эмоций, потому что в следующие два месяца нас ждет вулкан. Каждая неделя будет насыщенной с информационной, футбольной, эмоциональной и даже скандальной точек зрения.
Пауза в чемпионате – возможность перевести дух. Я не знаю, что происходит в ЦСКА. Думаю, клуб на данный момент максимально аккуратно пытается все сгладить. Наверное, внутри клуба произошли какие‑то процессы. Ближе к официальным матчам мы узнаем информацию.
– Такой Мойзес нужен ЦСКА?
– Бесспорно! Не сомневаюсь, что клуб решит этот вопрос: инициирует встречу футболиста и главного тренера. На данный момент и Челестини нужен ЦСКА, и Мойзес нужен ЦСКА. Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты – это абсолютно типичная спортивная история. Тем более, когда нет результата и все друг на друга косо смотрят.
Плохо, что в современном мире это становится достоянием общественности, но я не сомневаюсь, что для больших задач и свершений в таких ситуациях надо искать компромисс.
- Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб применил к Мойзесу наказание дисциплинарного характера, защитник не вошел в заявку на игру 22‑го тура РПЛ с «Динамо Мх» (3:1).
- Бразильца отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0).
- В этом сезоне 31-летний Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. Он также получил 8 жeлтых и 2 красных карточки.