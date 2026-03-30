Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА постарается решить конфликт между защитником команды Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

– Вы рассказывали подробности конфликта между Мойзесом и Челестини. Нет ли информации, извинился футболист за свое поведение?

– Такой информации нет. Немножечко отстранился от того, что происходит в клубном футболе, набираюсь сил и эмоций, потому что в следующие два месяца нас ждет вулкан. Каждая неделя будет насыщенной с информационной, футбольной, эмоциональной и даже скандальной точек зрения.

Пауза в чемпионате – возможность перевести дух. Я не знаю, что происходит в ЦСКА. Думаю, клуб на данный момент максимально аккуратно пытается все сгладить. Наверное, внутри клуба произошли какие‑то процессы. Ближе к официальным матчам мы узнаем информацию.

– Такой Мойзес нужен ЦСКА?

– Бесспорно! Не сомневаюсь, что клуб решит этот вопрос: инициирует встречу футболиста и главного тренера. На данный момент и Челестини нужен ЦСКА, и Мойзес нужен ЦСКА. Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты – это абсолютно типичная спортивная история. Тем более, когда нет результата и все друг на друга косо смотрят.

Плохо, что в современном мире это становится достоянием общественности, но я не сомневаюсь, что для больших задач и свершений в таких ситуациях надо искать компромисс.