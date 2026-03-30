Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини

30 марта, 08:55
5

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА постарается решить конфликт между защитником команды Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

– Вы рассказывали подробности конфликта между Мойзесом и Челестини. Нет ли информации, извинился футболист за свое поведение?

– Такой информации нет. Немножечко отстранился от того, что происходит в клубном футболе, набираюсь сил и эмоций, потому что в следующие два месяца нас ждет вулкан. Каждая неделя будет насыщенной с информационной, футбольной, эмоциональной и даже скандальной точек зрения.

Пауза в чемпионате – возможность перевести дух. Я не знаю, что происходит в ЦСКА. Думаю, клуб на данный момент максимально аккуратно пытается все сгладить. Наверное, внутри клуба произошли какие‑то процессы. Ближе к официальным матчам мы узнаем информацию.

– Такой Мойзес нужен ЦСКА?

– Бесспорно! Не сомневаюсь, что клуб решит этот вопрос: инициирует встречу футболиста и главного тренера. На данный момент и Челестини нужен ЦСКА, и Мойзес нужен ЦСКА. Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты – это абсолютно типичная спортивная история. Тем более, когда нет результата и все друг на друга косо смотрят.

Плохо, что в современном мире это становится достоянием общественности, но я не сомневаюсь, что для больших задач и свершений в таких ситуациях надо искать компромисс.

  • Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб применил к Мойзесу наказание дисциплинарного характера, защитник не вошел в заявку на игру 22‑го тура РПЛ с «Динамо Мх» (3:1).
  • Бразильца отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0).
  • В этом сезоне 31-летний Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. Он также получил 8 жeлтых и 2 красных карточки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (5)
Комментарии (5)
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1774853843
И этот тоже устал. Языком трепать и лгать)
Ответить
mixailowsky
1774854098
BVG4
1774855859
"Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты" - конечно, и это вполне естественно! Но в серпентарии они почему-то встречаются гораздо чаще, а иногда порой даже за его пределами!
Ответить
Интерес
1774856973
ВСе нужны! Кроме Гнидича...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774858100
У нас в чемпионате 3 провокатора. Это Талалай и сладкая парочка неадекватов провокаторов Мойзес у коней и Кордоба у быков. Гыгыгы
Ответить
