Гаджиев поностальгировал по жизни в СССР: «В магазинах была доступная черная и красная икра»

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев позитивно высказался о советском периоде.

«Эмоции от советского времени разные, но преимущественно позитивные. В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?

Только во время горбачевского безобразия не стало порядка и товаров. Создавали искусственный дефицит, чтобы обогатиться. Но если брать послевоенные годы, было тяжело, но уже в конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров.

То время мало кто помнит. В основном сейчас говорят про период шатания, когда руководство не могло само с собой справиться. А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок. У нас были отличные результаты в футболе. Все шло нормально.

Махачкала в 60-70-е годы была намного чище, чем сейчас. Свет реже вырубали, чем сейчас. Критикуют, скорее всего, те, кто родился попозже и попал под хрущевскую пропаганду.

Найдите ту страну, где нет проблем. Но у нас же не исправили проблемы, а усугубили ситуацию. Вы развалили мощную страну. Это были не ваши завоевания, а царской России и послереволюционного СССР.

А потом начинаете говорить, что жилось плохо или хорошо. Главное – была мощная страна и родина, которая признавала основные общечеловеческие ценности и опиралась на братство и свободу. И что мы в итоге получили?

Как людей, которые критикуют СССР, можно считать… Человек не должен изменять родителям и родине. Говорят, что слишком часто говорили изменники родины, и их расстреливали. Не надо было расстреливать, надо было находить какие-то другие возможности.

В итоге мы сегодня получили другие расстрелы, получили войны, но совсем другие – уже внутренние. То в Чечне, то в Молдавии, то в Грузии, то в Армении, то в Приднестровье, а сейчас на Украине конфликт. И чего?», – заявил Гаджиев.