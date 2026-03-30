  • Гаджиев поностальгировал по жизни в СССР: «В магазинах была доступная черная и красная икра»

Гаджиев поностальгировал по жизни в СССР: «В магазинах была доступная черная и красная икра»

30 марта, 15:30
35

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев позитивно высказался о советском периоде.

«Эмоции от советского времени разные, но преимущественно позитивные. В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?

Только во время горбачевского безобразия не стало порядка и товаров. Создавали искусственный дефицит, чтобы обогатиться. Но если брать послевоенные годы, было тяжело, но уже в конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров.

То время мало кто помнит. В основном сейчас говорят про период шатания, когда руководство не могло само с собой справиться. А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок. У нас были отличные результаты в футболе. Все шло нормально.

Махачкала в 60-70-е годы была намного чище, чем сейчас. Свет реже вырубали, чем сейчас. Критикуют, скорее всего, те, кто родился попозже и попал под хрущевскую пропаганду.

Найдите ту страну, где нет проблем. Но у нас же не исправили проблемы, а усугубили ситуацию. Вы развалили мощную страну. Это были не ваши завоевания, а царской России и послереволюционного СССР.

А потом начинаете говорить, что жилось плохо или хорошо. Главное – была мощная страна и родина, которая признавала основные общечеловеческие ценности и опиралась на братство и свободу. И что мы в итоге получили?

Как людей, которые критикуют СССР, можно считать… Человек не должен изменять родителям и родине. Говорят, что слишком часто говорили изменники родины, и их расстреливали. Не надо было расстреливать, надо было находить какие-то другие возможности.

В итоге мы сегодня получили другие расстрелы, получили войны, но совсем другие – уже внутренние. То в Чечне, то в Молдавии, то в Грузии, то в Армении, то в Приднестровье, а сейчас на Украине конфликт. И чего?», – заявил Гаджиев.

  • Заслуженный тренер России родился в октябре 1945 года.
  • Ранее он назвал двух людей, которые довели Россию до сегодняшнего состояния.

Еще по теме:
В «Динамо Мх» провели разговор с Евсеевым насчет его поведения 1
Гаджиев прокомментировал ругательства Евсеева 3
Гаджиев назвал двух людей, которые довели Россию до сегодняшнего состояния 81
Источник: Sport24
ScarlettOgusania
1774874879
в магазинах была икра: красная стоила 4,50 руб/кг, черная 5,0 руб/кг, после хрущевской реформы 1961 года, а за хлебом стояли очереди... правда, недолго, пришел Брежнев и "по просьбам трудящихся" цены на икру взлетели в 10 раз, и тут же всё исчезло с прилавков магазинов, создав дефицит продуктов... сейчас горбачевско-эльцинское безобразие ругать легко, чего Гаджиев раньше не ругал, когда они были при власти..? мог ведь мимо Олимпиады пролететь со сборной в 1988...) осмелел, назвав в.ойнами - в Грузии, Чечне и Молдавии, а в 404 - конфликтом...) конъюнктурщик...
mikatv
1774879652
Золотой человек. Все о народе радеет. Чтобы икры было вдоволь у простых людей.
sochi-2013
1774880220
Многие путают ностальгию по СССР с желанием вернуться с социализм. Хотя, наверное- это неразделимо.
Юбиляр
1774883134
Не надо звездить ! Всё началось гораздо раньше Горбачева, а тем более Ельцина !!! СССР - страна очередей и тотального дефицита !!! Очереди практически за всем - начиная от туалетной бумаги ! Что сравнивать с золотыми 50-60 годами ! В 70, а тем более 80-е уже шаром покати !!! Цветной телевизор, машина, в том числе стиральная, любая мал мала приличная мебель - очередь и по записи !!!...Советские люди не знали что такое памперсы, бабы - прокладки, одноразовых шприцов не было в природе ! ... Перечислять можно ОЧЕНЬ долго !!! Я не говорю, что ВСЁ было плохо, были и хорошие моменты, но петь песни про счастливую жизнь в СССР НЕ НАДО !!!
andr45
1774886353
В 1937 года проходила Всемирная выставка 1937 года проходила с 25 мая по 25 ноября в Париже под девизом: «Искусство и техника в современной жизни» Гран-при получили: • паровоз серии ИС; km.rukommersant.ru • трактор ЧТЗ С-65 «Сталинец» — первый советский дизельный трактор; km.ru • комбайн «Сталинец-1» завода «Ростсельмаш» • станции московского метро «Сокольники» и «Дворец Советов» («Кропоткинская»); km.ru • проект стоквартирного дома архитектора Андрея Крячкова; • станции московского метро «Сокольники» и «Кропоткинская»);  • проект стоквартирного дома архитектора Андрея Крячкова; • фильм «Чапаев» и т.д. Всего советский павильон собрал 270 наград. Из них: 95 гран-при, 70 золотых медалей, 40 серебряных, 6 бронзовых и больше полусотни дипломов. И это в стране, где в 1925 г. 70% населения было безграмотным! Интересно, сколько бы сейчас наград получила РФ, будь подобная выставка организована ы 2026 г.?(
andrei-sarap-yandex
1774892438
икра была ..3 сорта колбасы...сигареты разные а зарплата маленькая поэтому люди не покупали икру...а ГАДЖИЕВ развалил футбол БЕЙ-БЕГИ авось забьём...АМКАР-ПЕРМЬ оборонительный футбол
АлексМак
1774894909
верно
Oldtrafford83
1774934873
А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок.=== После этих строк пуканы либерах ушли под снос))
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
