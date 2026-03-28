  • Гаджиев назвал двух людей, которые довели Россию до сегодняшнего состояния

Гаджиев назвал двух людей, которые довели Россию до сегодняшнего состояния

28 марта, 21:41
81

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев выразил отношение к экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.

«К Горбачеву у меня резко отрицательное отношение. Он жил и правил в совсем другое время. У него не было никакой гражданской войны. Он принял страну с сильной централизованной властью: что в Москве сказали, то все с Камчатки и до южной границы брали и выполняли инструкции ЦК. Власть была сумасшедшая.

Горбачев эту страну развалил, привел ее к получившимся войнам. Приднестровье, Кавказ – последствия его политики. Как так можно управлять страной? Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты начинаешь говорить о демократии и общечеловеческих ценностях, а где эти ценности сейчас между Израилем и Ираном? Америка сейчас опирается на собственные интересы, а ты болтаешь про общечеловеческие ценности. Человечество до них еще не дожило. У правителей других стран иные мысли. Горбачев должен был предвидеть, что будет после его выступлений и заявлений. Надо было понимать, к чему готова страна, руководствоваться ее интересами.

Горбачев – настоящий предатель своей родины и никак иначе. Он предал страну, а Ельцин дополнил его действия. Они привели к той ситуации, которая сегодня есть у нас. Это все шаги Горбачева. Он не понимал, куда идет. Он – нарцисс, который ездил в Европу, чтобы ему аплодировали. Ему там говорили: «молодец! Берлинскую стену снес». Но не ты ее ставил – не тебе ее сносить. Горбачев – не правитель. Он попал туда из-за поддержки Запада. Он убрал войска из Германии. И где потом этот негодяй их расквартировал? Он делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Горбачев не знал историю. Хоть бы Пушкина читал, елки-палки!» – сказал Гаджиев.

  • И Ельцин, и Горбачев ушли из жизни.
  • Ельцин покинул пост президента РФ в 2000 году.
  • Его сменил Владимир Путин, который до сих пор удерживает власть.

Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи
Комментарии (81)
Vitaga
1774744985
на деле всё началось ранее.. с Хрущева. который и позволил что страной стали рулить такие прохиндеи. Брежнев с образованием техникума продолжил. застой и привел к развалу
Ответить
Fju-2
1774745526
"а Ельцин дополнил его" А что на Ельцине остновился-то?
Ответить
алдан2014
1774759700
Всё это горькая правда,и трагедия нашей страны
Ответить
Oldtrafford83
1774760340
Земля им стекловатой, а на могилку Горби можно ещё упаковку от пиццы Хат положить))
Ответить
Правдоруб100
1774764650
Должен состоятся суд над Горбачёвым и Ельциным!!! Во-первых, расставить все точки над "И", поняв, кто есть кто, а во-вторых, такой суд даст понять нынешним и будущим руководителям, как надо, а как не надо править страной!!!!
Ответить
Александр.Т.
1774768429
Согласен
Ответить
Константин-Шапкин-google
1774780732
Не всех мертвецов вспомнил, а о настоящем ни слова. Значит в доле или не в курсе.
Ответить
anatolich72
1774785710
А че сейчас хавальник разинул, а раньше по углам ховался?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774786003
Ну Ельцин тоже маху дал по пьяни. А какая у него была команда, песня. Миша 2 процента Касьянов, Чубайс -Ржавый Толик, Гайдар -шок терапевт упырь, Паша Мерседес Грачев, Киндер сюрприз, Козырев - Мистер ДА, Гыгыгы
Ответить
Давид59
1774957103
Да уж, ну и тема для Бомбардира. Но коммент всё же вставлю. Начало нулевых для России было очень неплохое время. По всем своим знакомым сужу. Рули себе страной и радуйся (это я про ВВП). Что бы да, так ведь нет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
