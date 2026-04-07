Гаджиев прокомментировал ругательства Евсеева

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев оценил комментарий главного тренера команды Вадима Евсеева после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
Евсеев в эфире произнес нецензурное слово 12 раз за 37 секунд.
– Не видел это интервью, о котором вы говорите. Понимаю эмоции Евсеева, знаю это состояние после матча. Что касается судейства в игре с «Балтикой», то арбитр нормально отработал. Раньше нас судили гораздо хуже. Нам дали пробить столько пенальти, сколько не давали два года.
Правда, в наши ворота назначили такой одиннадцатиметровый удар в Санкт-Петербурге, просто безобразный. Реакцию Вадима Валентиновича не видел, эмоции я понимаю, но ими надо уметь управлять.
– Оштрафует ли клуб Евсеева за такие высказывания?
– Повторю, что не смотрел его интервью после матча. Говорить о каких-то последствиях для Вадима Евсеева не могу.
- 50-летний специалист возглавил «Динамо Мх» в конце декабря 2025 года.
- В турнирной таблице РПЛ махачкалинцы занимают 12-е место с 22 очками после 23 матчей.