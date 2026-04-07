Гаджиев прокомментировал ругательства Евсеева

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев оценил комментарий главного тренера команды Вадима Евсеева после матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Евсеев в эфире произнес нецензурное слово 12 раз за 37 секунд.

– Не видел это интервью, о котором вы говорите. Понимаю эмоции Евсеева, знаю это состояние после матча. Что касается судейства в игре с «Балтикой», то арбитр нормально отработал. Раньше нас судили гораздо хуже. Нам дали пробить столько пенальти, сколько не давали два года.

Правда, в наши ворота назначили такой одиннадцатиметровый удар в Санкт-Петербурге, просто безобразный. Реакцию Вадима Валентиновича не видел, эмоции я понимаю, но ими надо уметь управлять.

– Оштрафует ли клуб Евсеева за такие высказывания?

– Повторю, что не смотрел его интервью после матча. Говорить о каких-то последствиях для Вадима Евсеева не могу.