В «Динамо Мх» провели разговор с Евсеевым насчет его поведения

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о наказании для главного тренера Вадима Евсеева за матерную речь.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Его наказали на 100 тысяч рублей.

Евсеев в Махачкале с зимы.

«Штраф 100 тысяч – не страшно, найдутся. Но не в деньгах в дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике. У нас к этому относятся жeстче, чем в центральной России, где я провeл три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеeтся). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.

В клубе с Вадимом был разговор, всe-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли – уходили либо сами, либо по окончании контракта», – сказал Гаджиев.