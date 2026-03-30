Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал оставление в силе запрета на продажу пива на стадионах.
«Все правильно. Нечего пиву на стадионах делать. Я уже давно об этом говорил, мнение свое не поменял и не поменяю. Запрет не просто так вводили», – сказал Валуев.
- Ранее сообщалось, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
- Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
- В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.
Источник: «РБ Спорт»