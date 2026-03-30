Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на конфликт защитника команды Мойзеса с главным тренером Фабио Челестини.

«Немного неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты идут чуть-чуть хуже. На мой взгляд, в такие моменты нужно оказать поддержку команде, а не писать такого рода вещи.

Многое из того, что было написано, – чушь собачья! Могу сказать, что команда полностью доверяет тренеру, между нами нет никаких недопониманий. Мы на стороне Челестини.

Понятно, что результаты были неудовлетворительными, мы провалили старт по весне. Но я уверен, что мы сделаем правильные выводы. На ошибках учатся, и поражения делают тебя только сильнее», – сказал Кисляк.