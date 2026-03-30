Василий Березуцкий двумя словами описал карьеру Вагнера Лава

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, ныне занимающий пост главного тренера «Урала», высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве.
Бразильский нападающий на прошлой неделе закончил карьеру в 41-летнем возрасте.
«Хочу пожелать ему удачи и найти себя после такой насыщенной жизни.
Думаю, он на данный момент рад, будет время отдохнуть и побыть с семьей.
Поздравляю его с сумасшедшей и невероятной карьерой», – заявил Березуцкий.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: ТАСС