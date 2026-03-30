Василий Березуцкий двумя словами описал карьеру Вагнера Лава

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, ныне занимающий пост главного тренера «Урала», высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве.

Бразильский нападающий на прошлой неделе закончил карьеру в 41-летнем возрасте.

«Хочу пожелать ему удачи и найти себя после такой насыщенной жизни.

Думаю, он на данный момент рад, будет время отдохнуть и побыть с семьей.

Поздравляю его с сумасшедшей и невероятной карьерой», – заявил Березуцкий.