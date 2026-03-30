  • Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

30 марта, 09:06
6

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры экс-нападающего красно-синих Вагнера Лава.

«Вагнер Лав является великим футболистом. По своему потенциалу бразилец мог бы выступать в любой команде Европы. Не случайно он играл с Роналдиньо в сборной Бразилии.

Но я не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России. В российском чемпионате было много сильных иностранных игроков. Тот же Даниэль Карвальо, который вместе с Лавом помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА.

В любом случае его вклад в историю и успехи красно-синих был огромным. Думаю, что после того, как армейцы организуют ему прощальный матч, он может работать в клубе на какой-то должности. Это вполне возможно», – сказал Тарханов.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
  • В составе ЦСКА он выиграл 15 трофеев, с учетом титулов завоеванных командой после ухода футболиста по ходу сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Тарханов Александр
ПалкоВводецъ007
1774851941
Данни, Халк, Вагнер Лав. Гыгыгы
Ответить
Karpathian
1774855212
Бракамонте)))
Ответить
sochi-2013
1774856626
Как раз Даниэль Карвальо неудачный пример. Больше понтов чем реальной игры. Из-за этого даже горчичники получал, дефилируя с поля при замене.
Ответить
SLADE2019
1774856842
Согласен. Потенциал Карвальо намного больше лавовского. Но Вагнер раскрылся больше в ЦСКА. Поэтому, смотря, как определять силу.
Ответить
arsenovkamax
1774857970
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «бронзовый прогноз сервис». 14-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
Ответить
Император 1
1774858701
Было несколько очень сильных легионеров, смысл спорить кто сильнее, всё равно к общему выводу не придти, у каждого свой вариант
Ответить
