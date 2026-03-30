Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры экс-нападающего красно-синих Вагнера Лава.
«Вагнер Лав является великим футболистом. По своему потенциалу бразилец мог бы выступать в любой команде Европы. Не случайно он играл с Роналдиньо в сборной Бразилии.
Но я не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России. В российском чемпионате было много сильных иностранных игроков. Тот же Даниэль Карвальо, который вместе с Лавом помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА.
В любом случае его вклад в историю и успехи красно-синих был огромным. Думаю, что после того, как армейцы организуют ему прощальный матч, он может работать в клубе на какой-то должности. Это вполне возможно», – сказал Тарханов.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
- В составе ЦСКА он выиграл 15 трофеев, с учетом титулов завоеванных командой после ухода футболиста по ходу сезона.
