Глебов высказался об отстранении Мойзеса

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах команды во второй части сезона.
– Как ты оцениваешь старт ЦСКА весной?
– Конечно, переживаю из-за таких результатов. Как и любой другой член команды. Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной. Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол.
– Как ты отреагировал на отстранение Мойзеса?
– Это дела клубные. Не очень хотелось бы их обсуждать. Но все проблемы останутся между нами. Мы их решим все вместе и не будем думать о них на поле.
- Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб применил к защитнику команды Мойзесу наказание дисциплинарного характера. Он не вошел в заявку на игру 22‑го тура РПЛ с «Динамо Мх» (3:1).
- Бразильца отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес главного тренера Фабио Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич заявил: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- В марте ЦСКА провел 6 матчей, в которых одержал 2 победы при 4 поражениях.
Источник: «Спорт-Экспресс»