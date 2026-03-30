Глебов высказался об отстранении Мойзеса

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах команды во второй части сезона.

– Как ты оцениваешь старт ЦСКА весной?

– Конечно, переживаю из-за таких результатов. Как и любой другой член команды. Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной. Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол.

– Как ты отреагировал на отстранение Мойзеса?

– Это дела клубные. Не очень хотелось бы их обсуждать. Но все проблемы останутся между нами. Мы их решим все вместе и не будем думать о них на поле.