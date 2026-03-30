Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о ситуации в ЦСКА.

– В последнее время многие стали активно критиковать Фабио Челестини за его поведение, за результаты и даже за то, что в штабе ЦСКА появилась его супруга. Вы что думаете о всей этой ситуации вокруг клуба?

– Обычно ситуация в клубах складывается так: каждый тренер берет в штаб тех людей, которые ему близки. Конечно, это не всегда должен быть брат, сват, родственник. Или жена, как в случае Челестини. В общем те приближeнные люди, которые будут помогать в работе.

Но для тренера самое главное – это конечный результат. Поэтому я не думаю, что у Челестини должны возникнуть какие-то проблемы или недопонимания из-за супруги в клубе.

Если так посмотреть, то у Талалаева в «Балтике» в штабе работают его сын. Я в этом никаких проблем не вижу. Семейство и семейство. Тем более человек хорошо выполняет свою работу.

Ещe же нужно понимать, что ЦСКА – такой клуб, где очень редко принимают неверные или резкие решения. ЦСКА на протяжении многих лет просто прекрасно работает в условиях санкций и ограниченных возможностей.

Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже на протяжении 10-15 лет. Раньше они чуть ли не в 12 футболистов играли. И трансферов особо не делали. Но чемпионства в этот период были, клуб всегда идeт вверху турнирной таблицы, выигрывает Кубки.

Поэтому, на мой взгляд, менеджмент ЦСКА – номер один в России. Поэтому взяли они жену Челестини на работу в клуб – ничего страшного, не вижу никаких проблем.