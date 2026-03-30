Мелкадзе сказал, в чем похож в игре на Кордобу

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сказал, может ли он себя сравнить с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.
– Повлияло ли назначение Черчесова главным тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил.
– Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.
– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?
– Раз вызывают, значит, соответствую.
– С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Джоном Кордобой?
– В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные.
- Мелкадзе провел 1-й матч за сборную России, выйдя на замену в товарищеской игре с Никарагуа (3:1).
- Кордоба лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 13 голами после 22 туров.
