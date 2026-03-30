Мелкадзе сказал, в чем похож в игре на Кордобу

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сказал, может ли он себя сравнить с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

– Повлияло ли назначение Черчесова главным тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил.

– Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.

– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?

– Раз вызывают, значит, соответствую.

– С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Джоном Кордобой?

– В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные.