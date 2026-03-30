  • Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать

Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать

30 марта, 12:46
10

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об обмене репликами с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

– Ты наверняка видел слова Сперцяна – он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?

– Было тяжело от ситуации. Я такой человек – сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна?

Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чем я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили – и получилась Медиалига.

– Сам умеешь проигрывать?

– Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове.

С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел.

  • 20-летний Кисляк раскритиковал игроков «быков» за давление на судей после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1): «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью – выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол».
  • Сперцян затем ответил на слова Кисляка: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Сперцян Эдуард Кисляк Матвей
Красногвардейчик
1774864732
Да не парься, Матвей...ты всё правильно сказал и про Сперцяна, и про Кордобу и про Краснодар в целом....симулянты и провокаторы, причём дешёвые
Император 1
Император 1
Ты всё правильно сказал и не надо стыдиться
...уефан
1774866957
..."Сам умеешь проигрывать?" - спросил репортёр. "Да, умею! И делаю это великолепно, и с удовольствием" - ответил Кисляк...
mikhairadchuk
1774867687
