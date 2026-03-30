Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отреагировал на желание Луиса Энрике покинуть «Зенит»

Мостовой отреагировал на желание Луиса Энрике покинуть «Зенит»

30 марта, 14:17
2

Александр Мостовой высказался о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике хочет сменить команду после ЧМ-2026.

Петербургский клуб оценивает легионера в 40 миллионов евро.

«Ну, наверное, и попрощается. А что такого? «Зенит», мы ведь все знаем, может купить пять футболистов и пять продать. Что тут такого», – заявил Мостовой.

  • 25-летний Луис Энрике провел в этом сезоне 25 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1774874939
Тут не было бы ничего такого, если бы Зенит платил за игроков СВОИ, ЗАРАБОТАННЫЕ клубом, деньги! Но Зенит без стыда и совести гребет БАБЛО из ГОСБЮДЖЕТА и тратит это бабло на свои понты и купленные чемпионства!..((((((((((((((((((((((
Ответить
Нейтральный болельщик
1774883160
Трансфер Луиса Энрике можно назвать одним из самых провальных в истории Зенита (по соотношению цена/качество). И все это было бы супер очевидным, если бы не трансфер Жерсона)
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 