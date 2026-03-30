Мостовой отреагировал на желание Луиса Энрике покинуть «Зенит»

Александр Мостовой высказался о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике хочет сменить команду после ЧМ-2026.

Петербургский клуб оценивает легионера в 40 миллионов евро.

«Ну, наверное, и попрощается. А что такого? «Зенит», мы ведь все знаем, может купить пять футболистов и пять продать. Что тут такого», – заявил Мостовой.