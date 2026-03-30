Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо

30 марта, 11:58
7

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о нынешнем состоянии красно-белых.

– Спартаковские поклонники довольны последними матчами. Увидели ли вы признаки становления «Спартака» при новом тренере?

– Болельщики живут эмоциями. Сыграли хороший матч – все у нас замечательно, сыграли плохо – все пропало. Но на ситуацию нужно смотреть по дистанции. Конечно, хочется, чтобы у «Спартака» все получалось.

Если вы помните, осенью 2024 года при Деяне Станковиче команда выиграла шесть матчей подряд, показывала великолепный футбол, и казалось, что так будет и весной. Такой классный «Спартак» хочется видеть постоянно.

Хуан Карлос Карседо – это не посторонний «Спартаку» человек, он уже работал в клубе вместе с Унаи Эмери и понимает, что здесь очень требовательный болельщик.

Наше поколение, поколение спартаковцев 80‑х, приучило всех к тому, что «Спартак» всегда должен быть первым, выигрывал много чемпионских титулов. Сегодня же история обстоит иначе: «Спартак» претендует на пятые‑шестые места, а другие команды привыкают, что есть борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», но «Спартака» в числе соискателей на золотые медали нет.

– Впереди еще восемь туров, есть хороший шанс забраться на третье место.

– Мы видим, что вытворяет «Балтика», каких результатов добивается. Уверен, сенсации еще будут. И почему тогда «Спартак», имея в составе классных легионеров, не может быть в таблице на месте калининградцев?

– Феномен «Балтики» еще предстоит изучить.

– Отмечу работу главного тренера Андрея Талалаева и его штаба, они сделали качественный продукт. «Балтику» в Калининграде очень любят, заполняют стадион. Я был в Калининграде, публика там замечательная. Этот клуб показывает, что можно создать классную команду, имея в разы меньше денег.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Под его руководством команда одержала в 6 матчах 4 победы при 2 поражениях.
  • «Спартак» занимает 6-е местов в РПЛ с 38 очками после 22 туров.

»»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1774864376
«что вытворяет «Балтика» Вот именно «ВЫТВОРЯЕТ» во главе с тренером-психопатом) 411 зафиксированных нарушений, А сколько не зафиксированных?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774865942
Свинарня становится ближе к Пердиву. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» упустил победу над «Бетисом» на 94-й минуте, пропустив от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
Игрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 