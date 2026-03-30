  • Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»

Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»

30 марта, 11:13
12

Менеджер «Спартака» Никита Баженов высказался о словах нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Правда ли, что в «Спартаке» есть «паразиты» и кого бы вы ими назвали?

– Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.

– Сложно ответить или не можете назвать паразитов?

– Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «А», надо говорить «Б».

  • Ранее Соболев высказался о причинах ухода из «Спартака»: «В клубе есть несколько определeнных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушeл. Я уверен, что, если клуб уберeт этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше».
  • «Зенит» приобрел игрока у красно-белых в августе 2024 года за 10 миллионов евро.

Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774858473
Ну например, Кихагао
Ответить
Свинолёт
1774858585
Противненький клубик середняк.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774859051
Стыдно за антинародный судейский позор России! САСПР! Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1774859708
Ничего не меняется,не важно кто ты,не важно что сказал,главное упомянуть Спартак и тебя будут тиражировать.упомяни зинку-да она никому нах не упиралась,кроме десятка человек
Ответить
NewLife
1774860322
К сожалению видно, что гнусный типчик этот дельфин, по стопам зюбы пошел.
Ответить
Цугундeр
1774860898
) Ах он , оказывается, манагер спартака..) А я то , дурачок, теряюсь в догадках с чего это он так независимо исполняет с микрофоном ..) Но ножка трясётся...))
Ответить
SERG_1959
1774861987
Ушел от одних паразитов к другим.
Ответить
R_a_i_n
1774863836
Самый паразитный паразит это Соболев был. Мы его спровадили. Теперь нет паразитов, зато есть балласт.
Ответить
