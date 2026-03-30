Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» Никита Баженов высказался о словах нападающего «Зенита» Александра Соболева.
– Правда ли, что в «Спартаке» есть «паразиты» и кого бы вы ими назвали?
– Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.
– Сложно ответить или не можете назвать паразитов?
– Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «А», надо говорить «Б».
- Ранее Соболев высказался о причинах ухода из «Спартака»: «В клубе есть несколько определeнных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушeл. Я уверен, что, если клуб уберeт этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше».
- «Зенит» приобрел игрока у красно-белых в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
