Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» Никита Баженов высказался о словах нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Правда ли, что в «Спартаке» есть «паразиты» и кого бы вы ими назвали?

– Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.

– Сложно ответить или не можете назвать паразитов?

– Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «А», надо говорить «Б».