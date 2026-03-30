Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт оценил национальную команду России в сравнении с ведущими сборными Африки.
– Если бы Россия участвовала в Кубке Африки, мы могли бы выиграть турнир?
– Сравнивать команды с разных континентов сложно из-за разницы в климате и перелетов. Африка огромна! Но есть несколько сборных, которые могут соперничать с лучшими в мире. Прежде всего, Марокко. Сенегал и Нигерия примерно на том же уровне.
Считаю, Россия тоже находится в этой группе. Она может обыграть Марокко или Сенегал, но и те способны обыграть вас. Россия – топ-сборная, которая, если бы выступала в Африке, безусловно, претендовала бы на победу.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Товарищеский матч Россия – Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»