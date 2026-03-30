Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт оценил национальную команду России в сравнении с ведущими сборными Африки.

– Если бы Россия участвовала в Кубке Африки, мы могли бы выиграть турнир?

– Сравнивать команды с разных континентов сложно из-за разницы в климате и перелетов. Африка огромна! Но есть несколько сборных, которые могут соперничать с лучшими в мире. Прежде всего, Марокко. Сенегал и Нигерия примерно на том же уровне.

Считаю, Россия тоже находится в этой группе. Она может обыграть Марокко или Сенегал, но и те способны обыграть вас. Россия – топ-сборная, которая, если бы выступала в Африке, безусловно, претендовала бы на победу.