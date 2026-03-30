Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки

Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки

30 марта, 13:16
3

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт оценил национальную команду России в сравнении с ведущими сборными Африки.

– Если бы Россия участвовала в Кубке Африки, мы могли бы выиграть турнир?

– Сравнивать команды с разных континентов сложно из-за разницы в климате и перелетов. Африка огромна! Но есть несколько сборных, которые могут соперничать с лучшими в мире. Прежде всего, Марокко. Сенегал и Нигерия примерно на том же уровне.

Считаю, Россия тоже находится в этой группе. Она может обыграть Марокко или Сенегал, но и те способны обыграть вас. Россия – топ-сборная, которая, если бы выступала в Африке, безусловно, претендовала бы на победу.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Товарищеский матч Россия – Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Кубок африканских наций Мали Россия Сентфьетт Том
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1774866789
Ну если , как Египет, у Сенегала выиграл, тогда да...
Ответить
mikhairadchuk
1774867672
Ответить
Max-Min-vkontakte
1774871564
так чё, куда? в Африку? Или всё таки в Азию?)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 