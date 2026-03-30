Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»

30 марта, 13:52
3

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о лучшем несостоявшемся трансфере красно-белых.

«Эки Фернандес был очень близок к тому, чтобы перейти в «Спартак», – сказал Амарал.

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

Эсекьель Фернандес в августе 2024 года перешел из «Бока Хуниорс» в саудовскую «Аль-Кадисию», а в сентябре 2025-го перебрался в «Байер».

  • В этом сезоне 23-летний аргентинец провел за немецкий клуб 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
  • Опорник играл за сборную Аргентины на Олимпийских играх-2024.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Спартак Фернандес Эсекьель
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1774868840
на мой взгляд, лучший несостоявшийся трансфер был Флако Лопес, стоивший зимой 2024 года 10 лимонов, а сейчас порядка 35-40 лимонов из-за его результативной игры в нападении в Палмейрасе... но Станок предпочел Гарсию...
Ответить
партизан84
1774870401
как по мне странная формулировка "лучший несостоявшийся". первая мысль - не купили и слава богу))))
Ответить
FWSPM
1774914824
вы кордобу профукали какой там еще фернандес
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 