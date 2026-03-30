Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о лучшем несостоявшемся трансфере красно-белых.

«Эки Фернандес был очень близок к тому, чтобы перейти в «Спартак», – сказал Амарал.

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

Эсекьель Фернандес в августе 2024 года перешел из «Бока Хуниорс» в саудовскую «Аль-Кадисию», а в сентябре 2025-го перебрался в «Байер».