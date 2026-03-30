Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, какие у него есть прозвища.

– Многие отмечают, что ты немногословен. А на какую тему ты можешь разговаривать часами?

– На ту, которая мне понравится.

– Прозвище «Безумный Макс» тебе по душе?

– Если называют, то пусть. Ровно к этому отношусь.

– Как тебя называют в сборной? Самое забавное прозвище, с которым ты сталкивался?

– В сборной я либо Макс, либо Глуш, а кто меня знает с давних времeн, называет «Жук».

– Если ты мог бы изменить что-то в себе, что бы это было?

– Ничего не хочу.