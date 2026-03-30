Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»

30 марта, 10:41
10

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, какие у него есть прозвища.

– Многие отмечают, что ты немногословен. А на какую тему ты можешь разговаривать часами?

– На ту, которая мне понравится.

– Прозвище «Безумный Макс» тебе по душе?

– Если называют, то пусть. Ровно к этому отношусь.

– Как тебя называют в сборной? Самое забавное прозвище, с которым ты сталкивался?

– В сборной я либо Макс, либо Глуш, а кто меня знает с давних времeн, называет «Жук».

– Если ты мог бы изменить что-то в себе, что бы это было?

– Ничего не хочу.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 26 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
  • Он сыграл 9 матчей за сборную России, забил 3 гола.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Глушенков Максим
Комментарии (10)
arsenovkamax
1774857934
ПалкоВводецъ007
1774857956
Ты хоть позорную КБ форму напяливай, главное исправно забивай. Гыгыгы
Император 1
1774858371
Лучший игрок Зенита, для клуба главное, что забивает хорошо
Свинолёт
1774858639
Забей Макс. Бей почаще и точнее по воротам.
...уефан
1774858878
..."если, только тюнинг"...
Strige
1774859412
Ну и не долго тебе тогда играть осталось, пучеглазый )))
Бумбраш
1774859794
Жук-навозник,как и вся зинка
Цугундeр
1774861274
Максим Кащенко"в.. Потерявший рассудок ещё в спартаке.)
