Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал, какие у него есть прозвища.
– Многие отмечают, что ты немногословен. А на какую тему ты можешь разговаривать часами?
– На ту, которая мне понравится.
– Прозвище «Безумный Макс» тебе по душе?
– Если называют, то пусть. Ровно к этому отношусь.
– Как тебя называют в сборной? Самое забавное прозвище, с которым ты сталкивался?
– В сборной я либо Макс, либо Глуш, а кто меня знает с давних времeн, называет «Жук».
– Если ты мог бы изменить что-то в себе, что бы это было?
– Ничего не хочу.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 26 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
- Он сыграл 9 матчей за сборную России, забил 3 гола.
Источник: «Советский спорт»