Кисляк назвал трех футболистов, о которых все узнают через год

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выбрал самых перспективных игроков из системы армейцев, которые должны проявить себя в ближайшее время.
– Давай три футболиста из ЮФЛ или МФЛ, о которых все узнают через год.
– [Кирилла] Данилова уже подтягивают к основе. Второй – Глеб Пополитов [сейчас в аренде в «Чайке»]. Третий – нападающий [Максим] Воронов, который к нам пришел из «Урала».
- Кисляк попал в систему ЦСКА в 2020 году.
- За главную команду армейцев он дебютировал в июле 2023-го.
- Статистика хавбека: 75 матчей, 11 голов, 8 ассистов.
- За сборную России провел 8 игр и отметился 1 забитым мячом.
- У него контракт с клубом до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
