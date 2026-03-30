Пономарев: «Карпин глупости говорит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен словами главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

– После матча с Никарагуа Карпин сказал, что была недооценка соперника. С Мали это может повториться?

– Карпин глупости говорит. Недооценки соперника быть не может. Мы в свое время играли со сборной полиции Сан-Паулу в Бразилии, и то – настраивались на серьезный матч. Как можно выходить за сборную России и не настроиться?

– Но ведь и после матча с Никарагуа некоторые игроки нашей сборной говорили, что удивлены конкурентоспособностью этого соперника.

– Не считаю, что у Никарагуа высокий уровень. Это у нас он низкий. Эта команда находится на 131-м месте в рейтинге ФИФА.

– Теперь даже такие сборные доставляют нам проблемы?

– В том-то и дело. Значит, у нас сейчас низкий уровень футбола. А мы еще недооцениваем какие-то команды. Мы уже проиграли какой-то низкосортной команде не так давно.

При этом второй мяч с Никарагуа мы забили с пенальти, а третий соперник забил сам себе.

– Какие ожидания от матча со сборной Мали, которая выше уровнем, чем Никарагуа?

– Нам придется еще сложнее, чем с Никарагуа. Там мы играли с дворовой командой, а в Питере будет труднее победить.

В таких матчах даже задач нет, которые мы могли бы решать. Кроме просмотра игроков и их наигрывания. А если у нас искать футболистов, которые бы соответствовали уровню европейского футбола, то мы никого не найдем. Ни одного такого игрока.

– В июне сборная России сыграет с командой, которая будет выступать на чемпионате мира. Вы кого хотели бы видеть в соперниках?

– Мне бы хотелось увидеть матч с какой-то европейской сборной. С Германией, например. Или с Италией. Класс у таких команд выше, чем у южноамериканских. Но было бы тоже неплохо встретиться с Аргентиной или Бразилией.