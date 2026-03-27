Товарищеский матч. Россия обыграла в Краснодаре Никарагуа (3:1)

Сборная России в товарищеском матче оказалась сильнее сборной Никарагуа. Россияне не смогли оставить ворота в неприкосновенности.

У россиян забили Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин.

Никарагуанцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса.

Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе одноименного клуба.

31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.