Товарищеский матч. Россия обыграла в Краснодаре Никарагуа (3:1)

Сборная России в товарищеском матче оказалась сильнее сборной Никарагуа. Россияне не смогли оставить ворота в неприкосновенности.
У россиян забили Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин.
Никарагуанцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Кристиана Рейеса.
Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе одноименного клуба.
31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Россия - Никарагуа - 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Л. Садулаев, 3; 1:1 - О. Асеведо, 16; 2:1 - К. Тюкавин, 45+3 (с пенальти); 3:1 - А. Головин, 83.
Удаления: нет - К. Рейес, 47.
Источник: «Бомбардир»