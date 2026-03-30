Аршавин и Радимов выбрали состав сборной России на ЧМ-2026

Бывшие зенитовцы Андрей Аршавин и Владислав Радимов собрали состав для сборной России, который был бы оптимальным для участия в предстоящем чемпионате мира.
Вратарь: Матвей Сафонов («ПСЖ»);
Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Игорь Дивеев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив») / Максим Осипенко («Динамо»), Данил Круговой (ЦСКА);
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»);
Нападающие: Александр Головин («Монако»), Максим Глушенков («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.
Источник: ютуб-канал Fonbet