Мелкадзе сообщил о крупном подарке отцу

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сообщил, что подарил отцу уже второй автомобиль.
«Вторую машину купил отцу в прошлом году. Это гордость для любого парня. Думаю, что отец мной гордится наверняка.
Гордится ли он мной? У нас с отцом таких ласковых разговоров нет», – сказал футболист грозненцев.
- Георгий – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне футболист провел за «Ахмат» 21 матч РПЛ, забил шесть голов, сделал один ассист. Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян ныне сравнивает Мелкадзе с Серхио Агуэро – по манере игры.
- На прошлой неделе Георгий Мелкадзе дебютировал за сборную России в товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).
Источник: «Р-Спорт»