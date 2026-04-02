Семак высказался об увольнении Адиева из «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отставку своего коллеги Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».
48-летнего специалиста уволили в среду – вместо него самарскую команду возглавил Сергей Булатов.
В субботу, 4 апреля, «Зенит» примет «Крылья» в 23-м туре РПЛ. Начало матча – в 15:15 мск.
– Как вы отреагировали на новости из стана волжан о том, что Магомед Адиев покинул свою должность?
– Я думаю, что он хороший тренер. Думаю, за исключением первого тайма против «Динамо», команда после возобновления чемпионата проводит все матчи на хорошем уровне.
Я уважаю его как человека и специалиста. Но для тренера, конечно, для нашего тренерского штаба, есть определенные сложности подготовки к «Крыльям», учитывая смену тренера.
Будет новый штаб менять игру команды? Не будет? В принципе, это всегда отражается на команде и создает эмоциональный фон. Есть определенные нюансы, которые, возможно, мы увидим только во время матча.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.