Семак высказался об увольнении Адиева из «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отставку своего коллеги Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

48-летнего специалиста уволили в среду – вместо него самарскую команду возглавил Сергей Булатов.

В субботу, 4 апреля, «Зенит» примет «Крылья» в 23-м туре РПЛ. Начало матча – в 15:15 мск.

– Как вы отреагировали на новости из стана волжан о том, что Магомед Адиев покинул свою должность?

– Я думаю, что он хороший тренер. Думаю, за исключением первого тайма против «Динамо», команда после возобновления чемпионата проводит все матчи на хорошем уровне.

Я уважаю его как человека и специалиста. Но для тренера, конечно, для нашего тренерского штаба, есть определенные сложности подготовки к «Крыльям», учитывая смену тренера.

Будет новый штаб менять игру команды? Не будет? В принципе, это всегда отражается на команде и создает эмоциональный фон. Есть определенные нюансы, которые, возможно, мы увидим только во время матча.