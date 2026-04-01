«Крылья Советов» объявили об отставке Адиева

Магомед Адиев официально покинул пост главного тренера «Крыльев Советов».
Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Вместо Адиева самарскую команду возглавил Сергей Булатов.
«Благодарим Магомеда Мусаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе клуба.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»