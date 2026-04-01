Клуб РПЛ уволил главного тренера

«Крылья Советов» досрочно прекратят сотрудничество с Магомедом Адиевым.
Окончательное решение об увольнении главного тренера было принято сегодня.
Сообщалось, что вместо него самарский клуб может назначить Сергея Булатова.
Адиев лишился работы после того, как во время международной паузы летал в Казахстан на переговоры с «Актобе».
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года. Сообщалось, что тренер может уйти по двум причинам.
- Ранее он успешно работал со сборной Казахстана и «Шахтером» из Караганды.
