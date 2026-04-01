Клуб РПЛ уволил главного тренера

«Крылья Советов» досрочно прекратят сотрудничество с Магомедом Адиевым.

Окончательное решение об увольнении главного тренера было принято сегодня.

Сообщалось, что вместо него самарский клуб может назначить Сергея Булатова.

Адиев лишился работы после того, как во время международной паузы летал в Казахстан на переговоры с «Актобе».