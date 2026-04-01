«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом

В «Актобе» приняли решение не назначать Магомеда Адиева на пост главного тренера.

Сегодня 48-летнего специалиста уволили из «Крыльев Советов» – с ним досрочно прекратили сотрудничество после поездки в Казахстан на переговоры с «Актобе».

«Магомеда Адиева в «Актобе» не будет. Действительно, он вел общение с представителями нашего клуба, но не более того. Мы выбрали другого главного тренера.

В скором времени мы объявим о назначении словака Штефана Тарковича. Именно он будет новым главным тренером нашего клуба», – сообщил пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт.