«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом

В «Актобе» приняли решение не назначать Магомеда Адиева на пост главного тренера.
Сегодня 48-летнего специалиста уволили из «Крыльев Советов» – с ним досрочно прекратили сотрудничество после поездки в Казахстан на переговоры с «Актобе».
«Магомеда Адиева в «Актобе» не будет. Действительно, он вел общение с представителями нашего клуба, но не более того. Мы выбрали другого главного тренера.
В скором времени мы объявим о назначении словака Штефана Тарковича. Именно он будет новым главным тренером нашего клуба», – сообщил пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиеву в «Актобе» обещали утроить зарплату.
