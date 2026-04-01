  • «Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом

«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом

1 апреля, 15:53
7

В «Актобе» приняли решение не назначать Магомеда Адиева на пост главного тренера.

Сегодня 48-летнего специалиста уволили из «Крыльев Советов» – с ним досрочно прекратили сотрудничество после поездки в Казахстан на переговоры с «Актобе».

«Магомеда Адиева в «Актобе» не будет. Действительно, он вел общение с представителями нашего клуба, но не более того. Мы выбрали другого главного тренера.

В скором времени мы объявим о назначении словака Штефана Тарковича. Именно он будет новым главным тренером нашего клуба», – сообщил пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт.

  • Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
  • Адиеву в «Актобе» обещали утроить зарплату.

«Актобе» пришлось переехать из-за Нани 1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане 6
Источник: Sport24
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Крылья Советов Актобе Адиев Магомед
Чугунный скороход
1775048151
Вот это поворот...
рылы
1775048798
"обманули дурачка на четыре кулачка" © путин
...уефан
1775049527
..."Восток - дело тонкое, Петруха!(с)...
biber.ru
1775050480
Два стула как два зайца.
Alexander.saf
1775055029
За двумя зайцами погонишься не одного не поймаешь
Max-Min-vkontakte
1775057074
ни синицы в руках, ни журавля в небе..
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
ВидеоНани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»
8 марта
«Железный Феликс», трижды бравший Бундеслигу, отказал «Актобе»
1 марта
1
Тренер «Актобе» честно рассказал о форме Нани, не игравшего почти 1,5 года
17 февраля
Воспитанник «Спартака», игравший в 4 клубах РПЛ и 5 зарубежных чемпионатах, перешел в клуб из Казахстана
17 февраля
Экс-игрок «Краснодара» может перейти в чемпионат Казахстана
6 февраля
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
5 февраля
1
Колодин объяснил, почему вернулся в Россию после 5 лет в Казахстане
2 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
29 января
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
Нани подписал контракт с «Актобе»
25 января
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
В Казахстане прокомментировали информацию о подписании Смолова
25 января
Реакция агента Халка на возможный трансфер игрока в Казахстан
24 января
1
ФотоЭкс-спартаковец Мозес представлен новым клубом
24 января
2
ВидеоНани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
24 января
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
23 января
3
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
23 января
2
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
20 января
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова
20 января
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
19 января
2
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Все новости
