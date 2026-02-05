Казахстанский клуб сделал предложение о переходе экс-хавбеку сборной Германии

«Актобе» сделал предложение полузащитнику Марко Ройсу о переходе в чемпионат Казахстан.
Игрок должен дать ответ в ближайшее время.
Сейчас Ройс выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.
36-летний хавбек в прошлом году провел за клуб из Калифорнии 28 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
Срок контракта немца с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ройса в 1,8 миллиона евро.
- Он провел 48 матчей за сборную Германии, забил 15 голов, сделал 14 ассистов.
- Большую часть карьеры Ройс провел в дортмундской «Боруссии». Также выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Рот-Вайсс».