Казахстанский клуб сделал предложение о переходе экс-хавбеку сборной Германии

«Актобе» сделал предложение полузащитнику Марко Ройсу о переходе в чемпионат Казахстан.

Игрок должен дать ответ в ближайшее время.

Сейчас Ройс выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС.

36-летний хавбек в прошлом году провел за клуб из Калифорнии 28 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.

Срок контракта немца с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.