  Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана

Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана

Сегодня, 14:10
2

Бывший вингер сборной Португалии Нани согласовал контракт с «Актобе».

39-летняя легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории казахстанского футбола.

Нани завершил карьеру в клубе «Эштрела Амадора» в декабре 2024 года.

В прошлом году «Актобе» занял 4-е место в чемпионате Казахстана и выступит в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в сезоне-2026/27.

  • Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
  • В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.

Источник: телеграм-канал «Спортс''»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Нани
Император Бомжей
1768735719
Мне думается не плохой трансфер из свободных агентов, считаю что и в 39 лет он не затеряется в чемпионате Казахстана)))
Ответить
Povedkin
1768736951
Даже в свои 39 лет это будет серъезное усиление для Актобе.
Ответить
