Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана

Бывший вингер сборной Португалии Нани согласовал контракт с «Актобе».
39-летняя легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории казахстанского футбола.
Нани завершил карьеру в клубе «Эштрела Амадора» в декабре 2024 года.
В прошлом году «Актобе» занял 4-е место в чемпионате Казахстана и выступит в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в сезоне-2026/27.
- Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
- В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
- В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.
Источник: телеграм-канал «Спортс''»