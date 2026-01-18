Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана

Бывший вингер сборной Португалии Нани согласовал контракт с «Актобе».

39-летняя легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории казахстанского футбола.

Нани завершил карьеру в клубе «Эштрела Амадора» в декабре 2024 года.

В прошлом году «Актобе» занял 4-е место в чемпионате Казахстана и выступит в 1-м отборочном раунде Лиги конференций в сезоне-2026/27.