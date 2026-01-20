В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова

Пресс-служба «Актобе» дала комментарий по поводу последних трансферных слухов.

Сообщалось, что в казахстанский клуб могут перейти Нани, Миралем Пьянич, Томас Мюллер и Федор Смолов.

Португальского вингера обещают сделать самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.

«Клуб активно ведeт переговоры со многими игроками. Имена потенциальных новичков будет нецелесообразно озвучивать, поскольку официально пока ничего не достигнуто.

Однако могу заверить в том, что «Актобе» на трансферном рынке постарается усилиться как минимум одним громким трансфером», – сообщили в пресс-службе «Актобе».