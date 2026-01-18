Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Нани в «Актобе».

Ранее стало известно, что 39-летний португалец согласовал контракт с казахстанским клубом.

«Красавчик! В наше время уезжали все в Японию или ОАЭ, а он будет одним из первых, кто уедет в Казахстан. Может, за ним сейчас другие футболисты потянутся. Деньги у казахов были, есть и будут всегда. Возможно, еще кого-то возьмут, для имиджа это хорошая история.

Но я бы не сказал, что это чисто реклама. Я видел физическую форму Нани на матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В чемпионате Казахстана он спокойно заиграет. Здесь совмещение профессиональной истории и вопроса имиджа. Под конец карьеры решил заработать, красавчик. Так и надо делать. Приехал, заработал, получил удовольствие, уехал», – сказал Мостовой.