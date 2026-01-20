Введите ваш ник на сайте
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»

20 января, 09:56

Фали Рамадани, агент бывшего полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, отреагировал на информацию о переходе своего подопечного в «Актобе».

«Актобе»? Миралем завершил карьеру футболиста», – заявил агент.

Сообщалось, что вместе с Пьяничем в казахстанский клуб может перейти экс-хавбек сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани.

  • 35-летний Пьянич в прошлом сезоне провел за ЦСКА 25 матчей, сделал 3 ассиста.
  • По окончании сезона московский клуб не стал продлевать контракт с боснийцем.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Пьянич Миралем
