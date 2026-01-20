Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»

Фали Рамадани, агент бывшего полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, отреагировал на информацию о переходе своего подопечного в «Актобе».
«Актобе»? Миралем завершил карьеру футболиста», – заявил агент.
Сообщалось, что вместе с Пьяничем в казахстанский клуб может перейти экс-хавбек сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани.
- 35-летний Пьянич в прошлом сезоне провел за ЦСКА 25 матчей, сделал 3 ассиста.
- По окончании сезона московский клуб не стал продлевать контракт с боснийцем.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»