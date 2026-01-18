Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе Нани в «Актобе».

Ранее стало известно, что 39-летний португалец согласовал контракт с казахстанским клубом.

«Молодец! Поздравляю! «Актобе» – хороший клуб, там футбольный город. Это чисто реклама для привлечения внимания болельщиков и спонсоров. Но стоит отметить, что там всегда полный стадион, футбол в Актобе любят.

Самая большая зарплата за всю историю лиги Казахстана? Это должен быть вопрос руководителям. Если есть деньги – пускай платят. А там посмотрим, заслуживает Нани таких финансов или нет», – сказал Канчельскис.