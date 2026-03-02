Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравления принимает Олег Иовченко

Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравления принимает Олег Иовченко

2 марта, 23:05
13

Самый короткий месяц в 2026 году остался позади. Хватило ли 28 дней для жаркой борьбы в нашем «Конкурсе прогнозов»? Считаем, что да. Было много турнирных хитросплетений, неожиданных результатов, обидных «незаходов». Кто-то оказался более удачлив. Их сегодня и поздравим.

Впервые главный трофей месяца достается пользователю под ником olegiovchenko. Победа с небольшим отрывом! О чем это говорит? О примерно равной борьбе, все соперники были сильны. Значит, вкус такого триумфа должен быть еще слаще.

Итоговая сумма победителя – 603 тысячи баллов. Это почти на 100 тысяч меньше, чем было у победителя января. Пятерка лучших оказалась полностью новой по сравнению с прошлым месяцем.

Полностью она выглядит так.

1. olegiovchenko – 603 679 баллов.

2. Боров мясной – 597 824.

3. Свинолeт – 595 148.

4. Veron_HS – 517 489.

5. Юрий70 – 479 353.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Олега до 1000 для Юрия.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к мартовскому сезону. В ближайшие дни будет проведена большая оптимизация технической нагрузки конкурса. После нее страница матчей будет работать более оперативно. Ставить, выбирать игры будет удобнее.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1772441454
Поздравляю победителя, выиграл заслуженно, на самой ленточке!
Ответить
Anton1969
1772445303
Мои поздравления!!!
Ответить
Боров мясной
1772445341
Обошел ночью меня, поленился я ночью ставку делать ведь и вернули мне за Леганес. 50% тугриков так и не поставил, сам виноват спать хотел. С первым местом поздравления!
Ответить
zigbert
1772446401
Поздравляю победителя. Борьба за первое место была действительно напряжённой.
Ответить
boris63
1772446937
Всё изгадили безграмотные егэшники «Бомбардира» за последние несколько туров, за два последних тура вообще невозможно было зайти. Это не игра, а мучение, а бомбардирские туземцы даже не соизволили извиниться перед людьми, продолжая свой беспредел. Говорилка и та не появлялась, позорище.
Ответить
Император 1
1772447313
Поздравляю победителей, всем удачи
Ответить
subbotaspartak
1772472733
Иногда (да часто) смотришь на результаты этих австралийских и азиатских лиг и приходишь к выводу, что обе команды ставили на результат, каким он получается.
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
13
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ВидеоНани сделал голевую передачу в первом матче в чемпионате Казахстана
15:11
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
3
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
5
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
«Боруссия» расстанется с основным полузащитником
09:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 