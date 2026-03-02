Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравления принимает Олег Иовченко

Самый короткий месяц в 2026 году остался позади. Хватило ли 28 дней для жаркой борьбы в нашем «Конкурсе прогнозов»? Считаем, что да. Было много турнирных хитросплетений, неожиданных результатов, обидных «незаходов». Кто-то оказался более удачлив. Их сегодня и поздравим.

Впервые главный трофей месяца достается пользователю под ником olegiovchenko. Победа с небольшим отрывом! О чем это говорит? О примерно равной борьбе, все соперники были сильны. Значит, вкус такого триумфа должен быть еще слаще.

Итоговая сумма победителя – 603 тысячи баллов. Это почти на 100 тысяч меньше, чем было у победителя января. Пятерка лучших оказалась полностью новой по сравнению с прошлым месяцем.

Полностью она выглядит так.

1. olegiovchenko – 603 679 баллов.

2. Боров мясной – 597 824.

3. Свинолeт – 595 148.

4. Veron_HS – 517 489.

5. Юрий70 – 479 353.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Олега до 1000 для Юрия.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к мартовскому сезону. В ближайшие дни будет проведена большая оптимизация технической нагрузки конкурса. После нее страница матчей будет работать более оперативно. Ставить, выбирать игры будет удобнее.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.