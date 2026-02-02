Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех

Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех

Вчера, 14:11
11

Недлинный январский сезон в нашем «Конкурсе прогнозов» подошел к концу. Он продолжался три недели, но и этого хватило для выявления новых героев.

Уверенное лидерство по итогам сезона удерживает участник под ником Вежливый такой. Ему удалось перевалить за 700 тысяч набранных баллов. Не миллион, как было у триумфатора новогоднего сезона, но тоже неплохо. Ближайший преследователь отстал почти на 150 тысяч баллов.

Не можем не отметить участника FROLL007. Второй месяц подряд с «бронзой». Завидная стабильность!

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. Вежливый такой – 700 668 баллов.

2. БеZуМныЙ – 556 580.

3. FROLL007 – 441 459.

4. suhoffmonstro – 410 708.

5. kepим – 357 994.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Вежливого до 1000 для kepима.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону. Он продлится четыре недели, и включит в себя Зимний кубок РПЛ, Лигу чемпионов и ряд других классных турниров. Каждый найдет, где себя проявить.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770031810
Поздравляю победителей. Всем удачи в новом сезоне
Ответить
zigbert
1770034172
Победителя и призеров с победой. Как сказал один небезызвестный тренер:"Результат на табло".
Ответить
Bivaliy67
1770043886
Присоединяюсь к поздравлениям!
Ответить
Горловский
1770046943
А как узнать на каком месте я закончил месяц? И сколько в итоге набрал очков?
Ответить
Arthur 75
1770046992
Керим поздравляю
Ответить
asd@dsa
1770047499
Бомбардир вы тут очки в рейтинг раздаете в качестве награды.А других их лишаете.Вот есть тут ветеран Plyash, слезно просит вернуть то, что им заработано было за долгие годы. Комменты вам пишет жалобные.Кому то например эти очки по барабану, а ему видать важно.Верните ему отобранное, да еще и сверху насыпьте в качестве компенсации.У вас этих очков навалом ведь. )) Не за себя прошу, а за обиженного. Вот его комменты---Plyash+437 30 декабря 2025, 18:44 > Бомбардир Уважаемый бомбардир , куда исчез мой общий рейтинг за шесть лет , с 9 ноября ни привета , ни ответа . Может быть разберётесь , порадуете старика к празднику ? С наступающим Новым годом Вас .
Ответить
