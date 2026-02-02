Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех

Недлинный январский сезон в нашем «Конкурсе прогнозов» подошел к концу. Он продолжался три недели, но и этого хватило для выявления новых героев.

Уверенное лидерство по итогам сезона удерживает участник под ником Вежливый такой. Ему удалось перевалить за 700 тысяч набранных баллов. Не миллион, как было у триумфатора новогоднего сезона, но тоже неплохо. Ближайший преследователь отстал почти на 150 тысяч баллов.

Не можем не отметить участника FROLL007. Второй месяц подряд с «бронзой». Завидная стабильность!

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. Вежливый такой – 700 668 баллов.

2. БеZуМныЙ – 556 580.

3. FROLL007 – 441 459.

4. suhoffmonstro – 410 708.

5. kepим – 357 994.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Вежливого до 1000 для kepима.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к февральскому сезону. Он продлится четыре недели, и включит в себя Зимний кубок РПЛ, Лигу чемпионов и ряд других классных турниров. Каждый найдет, где себя проявить.

Спасибо за внимание.