  • Главная
  • Новости
  • Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил

Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил

Вчера, 10:42
19

Новогодние праздники подошли к завершению. Параллельно с застольями, встречами с близкими, прогулками мы соревновались в нашем «Конкурсе прогнозов». Сегодня пришла пора подвести итоги.

Драматичной концовки, как в ноябрьском сезоне, не получилось. Победитель определился не на последних матчах. Ziklop заранее пробил миллион баллов и удержал лидерство даже в динамике последних туров, когда участники получали дополнительные баллы и могли серьезно подняться в таблице. Кто-то воспользовался шансом, кто-то попробует занять призовые места в следующие разы.

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. Ziklop – 1 023 873 балла.

2. SHAR522 – 779 201.

3. FROLL007 – 762 351.

4. Александр-Каратеев-yandex – 629 685.

5. Лицом_на_клаве – 613 389.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Ziklop до 1000 для Лицом_на_клаве.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону. Он продлится три недели, но включит в себя, например, решающие матчи общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каждый найдет турниры, где себя проявить.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768205924
Подарите циклопу айфон хотя бы, а баллы себе начислите, по приколу просто!))) Поздравляю циклопа с победой
Ответить
Bez Imeni
1768210230
Мои поздравления Ziklop !!! Красавчик
Ответить
Пипка
1768212248
Каратеев с Победой!
Ответить
boris63
1768212362
А где они были эти победители тридцать дней, когда по три, пять тысяч давали? Ах да, в хвосте. Настоящие победители по пятое января, не в обиду остальным. И всему виной не справедливый бомбардир.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1768216406
Всего лишь два рискованных хода при больших стартовых очках, затем три умных и Циклоп в дамках с лимоном на счету!!!!
Ответить
zigbert
1768219177
Ziklop с уверенной победой!
Ответить
Гавроша Седьмой
1768272067
Хотел спросить - что сейчас дает этот рейтинг?
Ответить
