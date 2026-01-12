Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил

Новогодние праздники подошли к завершению. Параллельно с застольями, встречами с близкими, прогулками мы соревновались в нашем «Конкурсе прогнозов». Сегодня пришла пора подвести итоги.

Драматичной концовки, как в ноябрьском сезоне, не получилось. Победитель определился не на последних матчах. Ziklop заранее пробил миллион баллов и удержал лидерство даже в динамике последних туров, когда участники получали дополнительные баллы и могли серьезно подняться в таблице. Кто-то воспользовался шансом, кто-то попробует занять призовые места в следующие разы.

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. Ziklop – 1 023 873 балла.

2. SHAR522 – 779 201.

3. FROLL007 – 762 351.

4. Александр-Каратеев-yandex – 629 685.

5. Лицом_на_клаве – 613 389.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Ziklop до 1000 для Лицом_на_клаве.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону. Он продлится три недели, но включит в себя, например, решающие матчи общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каждый найдет турниры, где себя проявить.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.