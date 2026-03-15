Гвардиола сказал, сможет ли «Сити» побороться за чемпионство в АПЛ с отставанием в 9 очков от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выбыла ли его команда из чемпионской гонки в АПЛ.
В 30-м туре «горожане» сыграл в гостях вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
«Нет, это не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем [бороться]. У нас невероятный командный дух, и мы бились после того, как приложили массу усилий в Мадриде (0:3).
Мы играли гораздо лучше. Не только в плане статистики, но и эмоций. У нас невероятная команда. Мы играем очень хорошо. Игроки идут до самого конца, так что мы продолжаем», – сказал Гвардиола.
- У «Манчестер Сити» на счету 61 очко после 30 матчей. У «Арсенала» 70 очков по итогам 31 встречи.
- В матче с «Вест Хэмом» у «горожан» отличился Бернарду СилвСилва на 31-й минуте. У лондонцев гол забил Костас Мавропанос на 35-й.
