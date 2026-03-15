Гвардиола сказал, сможет ли «Сити» побороться за чемпионство в АПЛ с отставанием в 9 очков от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, выбыла ли его команда из чемпионской гонки в АПЛ.

В 30-м туре «горожане» сыграл в гостях вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

«Нет, это не конец. Мы не проиграли. Мы продолжаем [бороться]. У нас невероятный командный дух, и мы бились после того, как приложили массу усилий в Мадриде (0:3).

Мы играли гораздо лучше. Не только в плане статистики, но и эмоций. У нас невероятная команда. Мы играем очень хорошо. Игроки идут до самого конца, так что мы продолжаем», – сказал Гвардиола.