Подробности ситуации с возможной отменой Финалиссимы

Матч между сборными Аргентины и Испании в рамках трнира Финалиссима может не состояться.

Сообщается, что об этом, могут официально объявить в ближайшие часы.

Изначально его проведение было запланировано в Лусаиле в Катаре 27 марта. Из-за ситуции на Ближнем Востоке игру было решено перенести.

Сообщалось, что игра может пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, но этот варинт не устроил Аргентину.

По данным журналиста Гастона Эдула, Ассоциация футбола Аргентины предлагает провести матч 31 марта на нейтральном поле – иначе игры не будет.

Журналист Эрнан Кастильо сообщил, попытки провести игру на «Бернабеу» – это жест со стороны УЕФА, чтобы уладить разногласия между президентом организации Александером Чеферином и главой «Реала» Флорентино Пересом.

По данным журналиста Эстебана Эдула, Аргентина предложила провести матч 31 марта на Олимпийском стадионе в Риме. Других вариантов уже нет.