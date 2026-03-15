Подробности ситуации с возможной отменой Финалиссимы

Матч между сборными Аргентины и Испании в рамках трнира Финалиссима может не состояться.
- Сообщается, что об этом, могут официально объявить в ближайшие часы.
- Изначально его проведение было запланировано в Лусаиле в Катаре 27 марта. Из-за ситуции на Ближнем Востоке игру было решено перенести.
Сообщалось, что игра может пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, но этот варинт не устроил Аргентину.
По данным журналиста Гастона Эдула, Ассоциация футбола Аргентины предлагает провести матч 31 марта на нейтральном поле – иначе игры не будет.
Журналист Эрнан Кастильо сообщил, попытки провести игру на «Бернабеу» – это жест со стороны УЕФА, чтобы уладить разногласия между президентом организации Александером Чеферином и главой «Реала» Флорентино Пересом.
По данным журналиста Эстебана Эдула, Аргентина предложила провести матч 31 марта на Олимпийском стадионе в Риме. Других вариантов уже нет.
- Турнир организуют континентальные федерации футбола – УЕФА и КОНМЕБОЛ.
- Он был возрожден в 2022 году. Тогда Аргентина победила Италию со счетом 3:0 на стадионе «Уэмбли».
- Аргентина – победитель Кубка Америки-2024, Испания – чемпион Европы-2024.
Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X