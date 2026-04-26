Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» назван ошибочным

Сегодня, 15:23
43

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Пари НН»«Спартак».

  • Главный арбитр Игорь Капленков назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака» в концовке первого тайма.
  • Форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа сфолил в своей штрафной на Руслане Литвинове.
  • Эсекиэль Барко реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

«Для меня пенальти в ворота «Пари НН» в игре со «Спартаком» – ошибка. Я не вижу тут нарушения правил. Футбол – контактный вид спорта. Литвинов двигался в сторону Бальбоа, тот убирал ногу, произошeл игровой контакт. Тут не было движения игрока хозяев в сторону соперника. Для меня это не пенальти. Но так как контакт был, то VAR вмешаться не мог – это не явная ошибка», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН Федотов Игорь
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1777210940
Пенальки бывают правильными только в пользу блохастых, все остальные нет.
Ответить
ВасяК
1777210951
Так левые пендали ****** не обсуждают, как 100% наши!!!
Ответить
timon2401
1777210957
Ну как же по-другому))))) Этого хмыря, видимо, «зарядили» надолго всё излагать против Спартака!!! Складывается впечатление, что они с толстым червем на пару лыч заливают халявной ханкой и соревнуются, кто больше говна навалит.
Ответить
Dimaz 10
1777211820
Господи, да уберите вы уже этого псевдо эксперта. И контакты у него не явные, и фолы не наказуемые, и пенальти телевизионные… с продавливанием)) Клоун! Чистый клоун
Ответить
Kosi4ek
1777214529
В Питере ныть!!!!!!!
Ответить
Kosi4ek
1777214597
Как юбилярам пенальти это же "мы атакующая команда" как пенальти другим "фу судья помог позор!"
Ответить
Artemka444
1777215370
Вон Краснодар тоже левый пенальти заработал но не забил Краснодар тащат судьи просто ужас
Ответить
andr45
1777216031
ФЕДОТОВ «Бальбоа, тот убирал ногу, произошeл игровой контакт» Так «убирал ногу», что со всей силы врезал Литвинову в поясницу.
Ответить
Томик
1777216475
Идите все в дупу, федотовы и остальные "специалисты". "Краснодар" с "Зенитом" обсуждайте. Чего пристали к середнячку? Клуб середнячок, судьи середнячки, иксперды совсем ни о чём. Гуляйте лесом.
Ответить
mab1011
1777217368
После матча с Краснодаром весь спартаковский СрачТВ во главе с Черданцевым задолбали Мажича, что после попадания в рукав футболки мяч уходил в сторону от ворот и пенальти Спартаку ставить было нельзя, что теперь весь судейский корпус будет с испуга ставить все пенальти в их пользу, отрабатывая "ошибку" с Краснодпром.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 