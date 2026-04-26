Пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» назван ошибочным

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак».

Главный арбитр Игорь Капленков назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака» в концовке первого тайма.

Форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа сфолил в своей штрафной на Руслане Литвинове.

Эсекиэль Барко реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

«Для меня пенальти в ворота «Пари НН» в игре со «Спартаком» – ошибка. Я не вижу тут нарушения правил. Футбол – контактный вид спорта. Литвинов двигался в сторону Бальбоа, тот убирал ногу, произошeл игровой контакт. Тут не было движения игрока хозяев в сторону соперника. Для меня это не пенальти. Но так как контакт был, то VAR вмешаться не мог – это не явная ошибка», – сказал Федотов.